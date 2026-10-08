Son dakika... Maltepe'de çöken binada yangın çıktı!

İstanbul Valisi Davut Gül, Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralı kurtarıldığı ilk 3 katı çöken 7 katlı binadaki arama kurtarma çalışmalarını inceledi.

Gül, "AFAD'ın koordinasyonunda itfaiye, emniyet ve diğer kurumların birlikte çalışmasıyla 33 kişinin yaşadığı apartmanda, bazıları kurtarma ekiplerimiz tarafından, bazıları kendileri çıkarak, 30 kişiyi dışarı çıkartmış olduk. 30 kişiden 2 kişi maalesef vefat etti. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz" diye konuştu.

"KÜÇÜK ÇAPLI BİR YANGIN MEYDANA GELDİ"

Binada bir yangın da yaşandığını belirten Gül, "3 kişi henüz tespit edilemedi, bulunamadı. Binada yana doğru bir kayma var ve binanın yıkılma riski var. Aynı zamanda bodrum katta küçük çaplı bir yangın meydana geldi. Burada arama kurtarma ekiplerimiz her durumu değerlendirerek hem içerideki hemşehrilerimizin sağlıklı bir şekilde kurtarılması hem de çalışan arama kurtarma ekiplerimizin bu anlamda bir zarar görmemesi için tabiri caizse kuyumcu hassasiyetiyle çalışıyorlar" açıklamasını yaptı.

Sözcü TV'nin aktardığına göre ise, yangının sürdüğü ve itfaiye ekiplerinin etkilenmemek için önlem aldığı kaydedildi.

"KONTROLLÜ YIKIM YAPILACAK"

Gül, binanın altına belli destekler yerleştirilerek tekrar edecek bir çökmeyi engellemek amacıyla tedbir alındığını anlatarak, "Yine üstten başlayarak binayı kontrollü olarak yıkmaya başlayacaklar. Özetle hem yukarıda binanın yükünü azaltacaklar hem de sabahtan beri yapıldığı gibi altta açılan tüneller aracılığıyla 3 hemşehrimize ulaşmaya çalışacaklar" şeklinde konuştu.

"İDARİ SÜREÇ BAŞLADI"

Mahalleliye ve millete geçmiş olsun dileklerini ileten Gül, şöyle devam etti:

Gül, basın mensuplarının soruları üzerine yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını dile getirerek, "Hayati tehlikesi olan bir vatandaşımız zaten hastanede vefat etti. Biri de ölü şekilde çıkartılmıştı. Diğer yaralıların durumu iyi. İlk etapta iki katın kaçak olduğu ifade edilmişti. Kaçakla ilgili elimizde bir bilgi de yok ve bu süreç devam edecek. Dolayısıyla ortada bir arama kurtarma meselesi var. Magazinden öte kardeşlerimizin, hemşerilerimizin kurtulması lazım." ifadelerini kullandı.