Son dakika... Maltepe'de çöken binayla ilgili yeni gelişme: 2 kişi gözaltına alındı!

İstanbul Maltepe’de 7 katlı binanın zemin üstündeki 3 katının çökmesine ilişkin soruşturmada, binanın mimarı H.B. ile şantiye şefinin de aralarında bulunduğu 2 kişi gözaltına alındı. 1960 doğumlu H.B.’nin yanı sıra yapı izin belgesinde imzası bulunan görevlilerin de kimliklerinin tespit edilmesi ve şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından yeniden talimat alınması için çalışma başlatıldı.



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İstanbul’un Maltepe ilçesinde, 7 katlı bir binanın ilk 3 katı çöktü. Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta meydana gelen olayın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, 1987 yılında inşa edilen ve 12 daire bulunan binada 33 kişinin yaşadığı belirlendi. Çöken bölümde ise 4 dairede toplam 14 kişinin bulunduğu tespit edildi.

10 KİŞİ KURTARILDI, 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda 10 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Enkaz altında olduğu değerlendirilen 2 kişiye ulaşılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Binada bulunan giriş kattaki tekstil atölyesinin ise olay sırasında boş olduğu öğrenildi.

BİNANIN SONRADAN KATLARININ ARTIRILDIĞI BELİRTİLDİ

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, yaptığı açıklamada binanın ilk olarak bodrum, zemin ve iki kat şeklinde inşa edildiğini, daha sonra binaya ilave katlar yapıldığını söyledi.

Binanın neden çöktüğüne ilişkin kesin neden ise henüz belirlenmedi.

Çökme anı çevrede bulunan başka bir binanın güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde binanın alt bölümündeki üç katın kısa sürede çöktüğü görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından da olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi.

Arama kurtarma ekiplerinin enkazdaki çalışmaları sürüyor.



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