Son Dakika... Manifest'in kurucusu Tolga Akış tutuklandı!

“Manifest” grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Akış, hakkında tutuklama kararı verildi.

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre Akış'ın tutuklanma gerekçelerinde; "“Çocukların ve gençlerin herhangi bir filtreleme olmadan Manifest isimli grubunun eylemlerine ve faaliyetlerine doğrudan ulaşabildiği", "şüphelinin, bu grubun eylem ve hareketlerinin sorumlusu olarak geniş kitlelere ulaştırarak, basın- yayın araçları kullanılarak kamuya sunduğu ve meşrulaştırdığı” iddiaları yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Manifest grubunun menajeri Tolga Akış; müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

SAVCILIKTA İFADESİ ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Akış’ın savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Savcılık, Tolga Akış’ı “müstehcenlik” suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.