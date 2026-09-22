Son dakika... Manisa'da okula silahlı saldırı: İkisi ağır 11 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi’nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde sabah saat 08.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen ilk bilgilere göre, şüpheli bir şahıs okul önünde henüz bilinmeyen bir nedenle silahla etrafa rastgele ateş açtı. Saldırı sırasında yaralanan öğrencilerin olduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapıldı.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi yönlendirildi.

BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU: 1 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Silahlı bir kişinin saldırısı sonucu 1 öğrencimiz hayatını kaybetti. 4 öğrencimiz yaralandı" açıklamasında bulundu.

MANİSA VALİLİĞİ DUYURDU: 8 YARALI!

Manisa Valiliği'nin sanal medya hesabından, Turgutlu'daki lisenin önünde av tüfeğiyle ateş açılmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "22 Eylül 2026 günü saat 07.59 sıralarında, Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Olayla ilgili ilk belirlemelere göre 8 kişinin etkilendiği öğrenilmiştir. Yaralıların, en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanmıştır. Olayın ardından silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır" denildi.

VELİLER OKULA AKIN ETTİ

Olayın duyulması üzerine çok sayıda veli de okula gelerek çocuklarına ulaşmaya çalıştı. Velilerin okula girmeye çalışması üzerine okul çevresinde güvenlik önlemi alan kolluk kuvvetleri ile veliler arasında arbede yaşandı. Kolluk kuvvetleri, endişeli velileri sakinleştirmekte güçlük çekerken okul çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA: İKİSİ AĞIR 10 YARALI

Yaralı bilgisine ilişkin Emniyet'ten yapılan açıklamada, ikisi ağır 10 kişinin yaralandığı aktarıldı.

GÜRLEK: 'SALDIRGANIN ANNE, BABA VE DEDESİ GÖZALTINDA'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, silahlı saldırıda 2’si ağır 11 öğrencinin yaralandığını duyurdu. Gürlek, saldırının ardından adli süreçteki çocuğun gözaltına alındığını, anne, baba ve silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dedenin de gözaltına alındığını açıkladı.

YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!

Yaralılardan I.O. (16) ve B.S.'nin (16) hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. I.O., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralıların Turgutlu Devlet Hastanesi ve Özel Ege Umut Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılar B.S., K.F.Y., H.E.B., K.B., A.G., B.T. ve M.K. olarak öğrenilirken, Özel Ege Umut Hastanesi'nde ise N.M. ve R.D.'nin tedavi altına alındığı bildirildi.

SALDIRGAN YAKALANDI!

Okula ateş açan saldırganın ilk görüntüsü ortaya çıktı. Silahla ateş açan şahsın kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan polis ekipler, saldırı sonrası yaya olarak kaçan saldırganı yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin 15 yaşındaki H.O. olduğu belirlendi.

ÖZGÜR ÖZEL, HEYET GÖREVLENDİRDİ

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lise önünde meydana gelen silahlı saldırının ardından Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile telefonda görüşerek bilgi aldı.

YENİ Parti lideri Özel, İzmir Milletvekili Murat Bakan başkanlığında bir heyeti de Turgutlu’ya gitmek üzere görevlendirdi.

RTÜK'TEN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), okul saldırısına ilişkin açıklama yayımladı.

RTÜK, "Yaşanan bu müessif olay sonrasında medya hizmet sağlayıcılarının toplumsal huzuru, kamu düzenini ve özellikle çocuklarımız ile gençlerimizin ruh sağlığını gözeterek son derece sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi esastır" açıklamasında bulundu.

Bilgi kirliliğinin önlenmesi ve soruşturmanın gidişatı açısından resmi makamların açıklamalarına itibar edilmesi gerektiğine dikkat çeken RTÜK'ün açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Olay anına ait şiddet unsurları travmatik, korkutucu ve kargaşa doğurucu görüntü ile içeriklerin paylaşılmaması; kamuoyunda infial uyandırabilecek doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif bilgilere yer verilmemesi ve öğrenci, aile ile eğitim camiasının mahremiyetine azami düzeyde riayet edilmesi gerekmektedir. Toplumsal hassasiyetlerimizi zedeleyecek ve şiddeti özendirici nitelikteki olası yayınlar konusunda Üst Kurulumuz tarafından ivedilikle yasal yaptırım sürecinin işletileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

3 BAKANLIK MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB), olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "22 Eylül 2026 Salı günü sabah saatlerinde Manisa'nın Turgutlu ilçesi İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen elim hadise, eğitim camiamız başta olmak üzere milletimizi derinden üzmüştür. Menfur saldırının ilk anlarından itibaren emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm birimleri teyakkuza geçmiş, konuyla ilgili kapsamlı bir tahkikat başlatılmıştır. Okulun dışında yaşanan olayın ilk anından itibaren süreç, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm çalışmalar, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Söz konusu olaya ilişkin Manisa il müfettişlerimizin tahkikat süreçlerine ilave olarak 3 Bakanlık müfettişi de olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiş ve derhal Manisa iline yönlendirilmiştir" denildi.

OKULDA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Açıklamada ayrıca, "Yaşanan menfur hadiseden etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz de sahada rehabilitasyon faaliyetlerine başlamıştır. Adı geçen eğitim kurumumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün (22 Eylül 2026) ara verilmiştir. Olaya ilişkin tahkikatın titizlikle sürdürülmesi adına ilgili birimlerimiz, koordinasyon içinde ve kararlılıkla hareket etmektedir. Hastanelere sevk edilen ve tedavileri süren yaralılarımıza acil şifalar diliyor, yakınlarına ve maarif ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.