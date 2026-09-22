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Son dakika... Manisa'da okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralı öğrenciler var!

Son dakika... Manisa'da okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralı öğrenciler var!

22.09.2026 09:01:00
Güncellenme:
DHA İHA
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Son dakika... Manisa'da okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralı öğrenciler var!

Manisa'da Son dakika haberi... Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin önündeki saldırıda, 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 4 öğrencinin de yaralandığı aktarıldı. Saldırganın okula geldiği anlar güvenlik kameralarına yansırken, polis yaya olarak uzaklaşan saldırganı yakaladı.
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Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi’nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde sabah saat 08.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. 

Edinilen ilk bilgilere göre, şüpheli bir şahıs okul önünde henüz bilinmeyen bir nedenle silahla etrafa rastgele ateş açtı. Saldırı sırasında yaralanan öğrencilerin olduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapıldı.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesi ve olay yerindeki incelemeleri sürüyor. 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, ekiplerimizin olayla ilgili çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

VELİLER OKULA AKIN ETTİ

Olayın duyulması üzerine çok sayıda veli de okula gelerek çocuklarına ulaşmaya çalıştı. Velilerin okula girmeye çalışması üzerine okul çevresinde güvenlik önlemi alan kolluk kuvvetleri ile veliler arasında arbede yaşandı. Kolluk kuvvetleri, endişeli velileri sakinleştirmekte güçlük çekerken okul çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Olayla ilgili ayrıntıların henüz netlik kazanmadığı öğrenilirken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU: 1 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Silahlı bir kişinin saldırısı sonucu 1 öğrencimiz hayatını kaybetti. 4 öğrencimiz yaralandı" açıklamasında bulundu.

SALDIRGAN YAKALANDI!

Okula ateş açan saldırganın ilk görüntüsü ortaya çıktı. Silahla ateş açan şahsın kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan polis yaya olarak uzaklaşan saldırganı yakaladı.

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