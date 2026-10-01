Son Dakika... Manisa Soma'da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi mahsur kaldı!

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye ekipler sevk edilirken, Manisa Valiliği göçüğe ilişkin ilk resmi açıklamayı yaptı.

7 İŞÇİDEN 2'Sİ SAĞ KURTARILDI

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana gelmiştir.

İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerledirilen 7 maden işçimizden 2 kişi sağ olarak kurtarılmıştır.

Ekipler arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.”

Valiliğin açıklamasına göre, göçük altında kaldığı değerlendirilen diğer 5 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Manisa’nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçüğün ardından AFAD, Jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerimiz süratle bölgeye sevk edildi.

Göçük altında bulunan 2 madencimiz sağ olarak çıkarılarak sağlık ekiplerimize teslim edildi; 5 madencimize ulaşmak için arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalara destek vermek üzere İzmir AFAD ekiplerimiz de toprak altı ve lazerli enkaz altı görüntüleme cihazlarıyla bölgeye görevlendirildi.

Sahadaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Temennimiz, madencilerimize bir an önce ulaşılması ve güzel haberler alınmasıdır. Kazadan etkilenen madencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin."

Manisa’nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçüğün ardından AFAD, Jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerimiz süratle bölgeye sevk edildi.



Göçük altında bulunan 2 madencimiz sağ olarak çıkarılarak sağlık ekiplerimize teslim edildi; 5 madencimize ulaşmak… — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) October 1, 2026

BAŞARAN AKSU: "BİR CENAZEMİZ VAR"

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, madende meydana gelen göçükte bir işçinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

Aksu, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

“Bir cenazemiz var, 4 madenci arkadaşın çıkartılmasını bekliyoruz yani, göçük altındalar. Yani onlarla ilgili umudumuzu koruyoruz” dedi.

MEMİŞOĞLU: 1 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Yaşanan göçükte maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.

BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

Işıkhan, yaptığı açıklamada, “En büyük temennimiz göçük altında kalan işçilerimizin bir an evvel sağ salim kurtarılmasıdır. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz. Geçmiş olsun Manisa” dedi.