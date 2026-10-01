Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Manisa Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi mahsur kaldı!

Son Dakika... Manisa Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi mahsur kaldı!

1.10.2026 14:37:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Son Dakika... Manisa Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi mahsur kaldı!

Son dakika gelişmesi... Manisa Valiliği, Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldiğini açıkladı. Valilik, ilk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden 2'sinin sağ olarak kurtarıldığını, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye ekipler sevk edilirken, Manisa Valiliği göçüğe ilişkin ilk resmi açıklamayı yaptı.

Image

7 İŞÇİDEN 2'Sİ SAĞ KURTARILDI

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana gelmiştir.

İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerledirilen 7 maden işçimizden 2 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. 

Ekipler arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.”

Valiliğin açıklamasına göre, göçük altında kaldığı değerlendirilen diğer 5 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İlgili Konular: #Soma #göçük