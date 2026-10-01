Son Dakika... Manisa Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi mahsur kaldı!

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi.
Olayın ardından bölgeye ekipler sevk edilirken, Manisa Valiliği göçüğe ilişkin ilk resmi açıklamayı yaptı.
7 İŞÇİDEN 2'Sİ SAĞ KURTARILDI
Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana gelmiştir.
İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerledirilen 7 maden işçimizden 2 kişi sağ olarak kurtarılmıştır.
Ekipler arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.”
Valiliğin açıklamasına göre, göçük altında kaldığı değerlendirilen diğer 5 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.