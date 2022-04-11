Son dakika: Mansur Yavaş'tan 'adaylık' açıklaması

11 Nisan 2022 Pazartesi, 12:32

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı olarak işaret ettiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Parti genel merkezinde bir görüşme gerçekleştiren ikili, görüşmenin ardından gazetecilerin karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu.

"Sayın Masur Yavaş; mayıs başında 3 yılda ne yaptık, hangi hizmetleri nasıl yaptık hesabını vermek adına bir çalışma planlamış. Beni ve partimizdeki arkadaşlarımızı davet etmek üzere ziyaret etti, kendisine çok teşekkür ediyorum" diyen Meral Akşener; Yavaş için, "Sosyal belediyecilik anlayışının Türkiye'de nasıl olması gerektiğini gösteren, yoksulun yanında olarak belediye kaynaklarını çarçur etmek yerine yoksulun yanında olarak nefes aldıran bir belediye başkanımız" dedi.

Akşener'in ardından sözü alan Mansur Yavaş ise şunları söyledi:

- Bildiğiniz gibi 8 Nisan 2019'da devralmıştık, 2022'ye geldik. Önümüzde iki yıl daha var ama biz alışkanlık yaparak yaptıklarımızı anlatmak ve üç yılın hesabını vermek istiyoruz. Seçilmemize vesile olan Millet İttifakı paydaşlarının hepsini davet ederek Ankara'da 3 yılda neler değişti, neler yapıldı, engellemeler oldu mu, hangi konularda oldu ve bundan sonraki 2 yılı nasıl tamamlayacağız konularında bir açıklama yapacağız.

'ADAYLIK' KONUSUNDA KONUŞTU

Mansur Yavaş açıklamasının ardından, gazetecilerin Ümit Özdağ sorusuna da yanıt verdi.

Yavaş, şunları söyledi:



- Ben bu tür şeylere yorum yapmıyorum. Benim belediyecilik anlayışıma göre bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece görevini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere ne de siyasi partilerin genel başkanlarına cevap vermemeli sadece işini yapmalı.



- Ben seçimden önce bir söz vermiştim; bize oy vermeyenleri düşman olarak görmeyeceğiz, seçim kazanmak zafer kazanmak değildir demiştim. O tavrım aynen sürüyor, hiç kimseyi ayırmadan ve herkese eşit davranarak görevimi sürdürmeye çalışıyorum.



- Bu arada tabi bazen böyle konuşmalara maruz kalıyoruz ama ben bunlara cevap vermeyeceğim. Çünkü ben kamu görevlisiyim ve kendimi siyasetin içinde görmüyorum.



- Açıklamalar benim rızam ve bilgim dışında. Ben de görevimin başındayım.