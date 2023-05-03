Son dakika... Mansur Yavaş'tan Bekir Bozdağ'a 'şampanya' tepkisi!

Yayınlanma: 03.05.2023 - 18:04

Güncelleme: 03.05.2023 - 18:20

Millet İttikafı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Mansur Yavaş, Millet Buluşmaları kapsamında Ordulu yurttaşlarla buluştu.

"HÂLÂ SENDELİYORLAR"

Cumhur İttifakı'nın muhalefeti hedef alarak seçim kampanyası yürüttüğünü belirten ve yenilenen İstanbul seçimini de hatırlatan Ekrem İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Her yol mubahtır anlayışı var bunlarda kazanmak için, İftira, yalan var. Ve bundan vazgeçmiyorlar. Millete hırsız dediler. Yargılama yaptılar, soruşturma açtılar. Bir tek kişi hakkında bir tutuklama olmadı. Devletin en üst tepesinden siyasi yol arkadaşlarına varıncaya kadar, bu yalanın ve iftiranın ortağı oldular.

13 bin 500 oyu yeterli bile görmeyin! Seçim bir oyla bile kazanılır. Millet 806 bin oy ile okkalı bir demokrasi tokadı attı. Hâlâ sendeliyorlar. Hâlâ akılları başlarına gelmedi. Neymiş? Darbeciler. Onlar kazanırsa milli irade, Millet İttifakı kazanırsa ‘darbe’. Hadi oradan, hadi oradan!"

"BU SEÇİM BAŞKA SEÇİM"

Ekrem İmamoğlu, 14 Mayıs'taki seçime yönelik şu açıklamayı yaptı:

"Bu seçim başka bir seçim. Bu seçim sadece bir seçim değil. Partilerin yarıştığı bir seçim değil. Bu seçim geleceğimizin seçimi. Bu seçim burada gördüğümüz pırlanta gibi genç kardeşlerimin seçimi. Onların geleceğinin seçimi. Annelerin babaların çok titiz davranması lazım. Sırtınızı bu memleketin gençlerine yaslayın yeter. Onların temel duygusu adalet. Gençler, hak yemem ama hakkımı da yedirmem diyor. Bize böyle gençlik lazım. Bu seçim tarihi bir seçim. Asla ama asla fire vermeyeceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız. Oylarımızı Millet İttifakı’na kullanacağız. Oylarımızı ‘her şeyi ben bilirim’ akla değil. ‘Kimseyi tanımam, milletin evlatlarından faydalanmam, bir avuç insandan eş dost faydalanırım’ akıldan değil."

"3 KİŞİYİ ÖLDÜREN HİZBULLAHÇIYI SERBEST BIRAKTILAR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş ise, 3 kişiyi işkence ile katleden bir Hizbullahçının cezasının AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile kaldırıldığını anımasatarak "Ankara'da 3 tane Müslümanı işkence yapıp öldüren Hizbullahçı şahıs, tahliye ettiler" dedi.

Mansur Yavaş, İHA ve SİHA'lara ilişkin sözlerini keserek paylaşan AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a "Kasları beyninden fazla gelişmiş troll bir milletvekili" sözleriyle tepki gösterdi.

YAVAŞ'TAN BOZDAĞ'A 'ŞAMPANYA' YANITI!

Yavaş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak" sözlerine de tepki gösterdi.

Yavaş Bozdağ'a "İsteyen istediği gibi kutlar sanane" dedi.

GÜLTEKİN UYSAL: "14 MAYIS'TA GİDECEKLER"

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal da, 14 Mayıs'ın Türkiye içibn kritik bir tarih olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu seçim sizin seçiminiz. Mücadelemiz şahsi bir mücadele değil, kutsal bir mücadeledir. Zaman kaybetmeye tahammülümüz yok. Demokrasi açığının bedelini, gençlerimiz, kadınlarımız ödüyor ama birilerinin umurlarında değil. 14 Mayıs'ta gidecekler."

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