Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesindeki bilgiye göre, Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde meydana geldi.
Saat 05.08'de meydana gelen depremin derinliği ise 7.01 kilometre olarak ölçüldü.
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