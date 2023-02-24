Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 08:03
Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem
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AFAD'ın internet sitesindeki bilgiye göre, Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde meydana geldi.

Saat 05.08'de meydana gelen depremin derinliği ise 7.01 kilometre olarak ölçüldü.


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