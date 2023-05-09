Son Dakika: Marmara Denizi'nde deprem

Yayınlanma: 09.05.2023 - 10:34

Güncelleme: 09.05.2023 - 10:53

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 10.20'de meydana gelen depremin derinliği 7,46 km olarak kaydedildi.

Deprem Yalova'dan da hissedildi.