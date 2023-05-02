Son dakika... Marmaray'da intihar: Seferlerde aksama yaşanıyor!
Son dakika... Marmaray'ın Yenikapı durağında meydana gelen bir intihar vakası nedeniyle Kazlıçeşme-Sirkeci arası seferler tek yön olarak hizmet veriyor.
İstanbul'da Marmaray'ın Yenikapı durağında meydana gelen bir intihar vakası nedeniyle Kazlıçeşme-Sirkeci arası seferler tek yön olarak hizmet veriyor.
Marmaray seferlerinde aksama yaşanırken, intihar eden yurttaşın sağlık durumuna ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.
MARMARAY'DAN AÇIKLAMA!
Konuyla ilgili Marmaray'dan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:
"Sayın yolcularımız; saat 08:23’te Yenikapı’da yaşanan üzücü intihar girişimi nedeniyle #Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır."
Ayrıntılar geliyor...
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