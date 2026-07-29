Son Dakika... MasterChef birincisiydi: 'Kızıl Sakal' olarak tanınan Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu

MasterChef Türkiye programının 2021 yılı birincisi Şef Eren Kaşıkçı Kilyos'taki evinde hareketsiz halde bulundu.

Sabah'ın aktardığına göre, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölüm nedeninin henüz netleşmediği öğrenilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kilyos'taki evinde tek yaşayan Kaşıkçı'dan, yakınlarının dünden beri haber alamadığı öğrenildi.

EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

MasterChef Türkiye'deki tanınan evli ve bir çocuk babası Eren Kaşıkçı, uzun yıllar İstanbul'daki çeşitli otellerde mutfak ekibinde görev aldı. Aslen Tokatlı olan Kaşıkçı, daha sonra Çanakkale Gökçeada'ya yerleşerek burada bir sörf otelinde başşeflik yaptı.

2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasında şampiyon oldu.

Şampiyonluğun ardından İstanbul'a geri dönen başarılı şef, 'Kızıl Sakal Sandviç' isimli restoranını işleterek gastronomi alanında kariyerine devam ediyordu.