Son Dakika... MEB duyurdu: LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Başvuru dönemi 24-28 Temmuz tarihleri arasında olacak
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Başvuru dönemi 24-28 Temmuz tarihleri arasında olacak.
LGS Kapsamında Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları Açıklandı— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) July 31, 2023
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