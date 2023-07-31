Son Dakika... MEB duyurdu: LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Başvuru dönemi 24-28 Temmuz tarihleri arasında olacak

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2023 - 10:08
Son Dakika... MEB duyurdu: LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Başvuru dönemi 24-28 Temmuz tarihleri arasında olacak.

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