Son dakika... Mehmet Akif Ersoy hakkında düzenlenen yeni iddianame kabul edildi: 266 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Aralık 2025'te başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Taner Çağlı'nın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

266 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, Ersoy hakkında 266 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep etti.

Duruşma tarihinin de belli olmasının ardından yargılamanın Çağlayan Adliyesi’nde başlaması bekleniyor.

İLK İDDİANAME MAHKEMEDEN GERİ DÖNMÜŞTÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aralık 2025’te gözaltına alınan ve tutuklanan isimler arasında Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik yer alıyordu. Taner Çağlı da dahil olmak üzere 8 kişi hakkında düzenlenen iddianame, 20 Mayıs’ta tamamlanarak 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Mahkeme, iddianameyi kabul etmeyerek savcılığa geri göndermişti.

ERSOY İÇİN 266 YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE HAPİS TALEBİ VARDI

İddianamede Mehmet Akif Ersoy’a yönelik birden fazla ağır suçlama yer alıyordu. Suç örgütü kurma ve yönetme ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından 11 yıldan 27,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bunların yanı sıra zincirleme biçimde 11 kez nitelikli cinsel saldırı ile zincirleme biçimde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ya da sağlama suçlarından ise 266 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istendi. Savcılık, bu suçlamaların tümünü birlikte değerlendirerek Ersoy’un ağır biçimde cezalandırılmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu 8 şüpheli 9 Aralık 2025 akşamı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkân sağlamak” suçlamaları yöneltildi. Ersoy, gözaltına alındığı dakikalarda TMSF tarafından Habertürk’teki görevinden uzaklaştırıldı.

Şüpheliler 10 Aralık’ta adliyeye sevk edildi. Savcılığın hazırladığı sevk yazısında, şüphelilerin uyuşturucu kullanılması için yer ve imkân sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu temin ettikleri ve madde kullanımının ardından ikiden fazla kişinin birlikte cinsel ilişkiye girdiği öne sürüldü. Sevk yazısında ayrıca Ersoy’un çevresindeki kişiler ile kadınları ilişkiye soktuğu, bu süreçte sektörel ve maddi menfaat sağladığı ileri sürüldü. Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan’ın Ersoy ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği iddia edildi.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği, 11 Aralık 2025’te Ersoy, Manaz, Tetik ve Gülan’ı “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlamasıyla tutukladı. Diğer dört şüpheli Gizem Aybaktı, Buse Öztay, Elif Kılınç ve Dilara Yıldız adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ersoy, savcılık ifadesinde suçlamaları reddederek, “Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir” dedi.

Hâkimlik savunmasında ise sürecin siyasi olduğunu öne süren Ersoy şunları söyledi:

“Savcılık bana öyle sorular sordular ki ülkenin bütün ahlaksızlığını üstüme boca etmişler gibi hissettim. Benim 15 yılda edindiğim itibarımı 15 dakikada yerle bir ettiler.”

Adli Tıp Kurumu, 15 Aralık’ta Ersoy’un saç örneğinde yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıktığını bildirdi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Ersoy’un kokain kullandığı belirlendi. Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin testinde ise hem kokain hem de esrar tespit edildi.

Ersoy, 30 Aralık’ta savcılığa verdiği ek ifadede önceki beyanlarının aksine uyuşturucu kullandığını kabul etti.

Kendisine ilk uyuşturucuyu sunan kişinin gazeteci Veyis Ateş olduğunu öne süren Ersoy şöyle dedi:

“Hatırladığım kadarıyla 2019 yılında Piyalepaşa’daki evimdeyken Veyis Ateş bana geldi. Bu gelişinde yanında uyuşturucu madde ile gelmişti. Ben hayatımda ilk defa orada uyuşturucu maddeyi gördüm. O gün ya da ikinci getirmesinde Piyalepaşa’daki evimde ilk defa kokain içtim.”

Veyis Ateş ise hakkındaki iddiaları reddetti. Ateş ifadesinde, Ersoy’un Piyalepaşa’daki evine 2018-2020 yılları arasında yalnızca çay içmek için uğradığını öne sürdü ve 20 yıllık itibarının asılsız iddialarla zedelendiğini savundu.

Ateş’in kan testinin negatif çıktığı, ancak daha uzun vadeli geriye dönük tespit yapan saç örneği analizini yaptırmadığı öğrenildi.