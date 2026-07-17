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Son Dakika... Mehmet Akif Ersoy’un hâkim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Son Dakika... Mehmet Akif Ersoy’un hâkim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

17.07.2026 16:07:00
Güncellenme:
Batuhan Serim
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Son Dakika... Mehmet Akif Ersoy’un hâkim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Son dakika haberi... Mehmet Akif Ersoy ile 7 sanık hakkında, “nitelikli cinsel saldırı” ve “suç örgütü kurma” suçlamalarıyla ikinci kez hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından davada ilk duruşma tarihi açıklandı.

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Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile 7 sanık hakkında, “nitelikli cinsel saldırı” ve “suç örgütü kurma” suçlamalarıyla ikinci kez hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından davada ilk duruşma tarihi belli oldu.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

Ersoy ve 7 sanık, 10 Eylül’de İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hâkim karşısına çıkacak. 

''DURUŞMA KAPALI YAPILSIN'' TALEBİ

Öte yandan; 7 aydır tutuklu bulunan ve hazırlanan iddianamede hakkında 266 yıla kadar hapis cezası talep edilen Ersoy’un avukatı, davaya bakan mahkemeye dilekçe sunarak duruşmanın kapalı (gizli) yapılmasını talep etti. 

Gerekçe olarak da; “Duruşmanın açık yapılması halinde telafisi imkânsız mağduriyetler ve kamu düzeninin bozulması tehlikesi mevcuttur” denildi. 

Dilekçede ayrıca, “Yargılama konusu olay ve dosya kapsamı değerlendirildiğinde; kamu güvenliği, genel ahlak ve tarafların özel hayatının gizliliği hususlarının korunması zorunluluğu doğmuştur” ifadeleri yer aldı. 

Mahkemenin bu talebi kabul etmesi halinde duruşmalara izleyici ve basın mensupları alınmayacak.

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