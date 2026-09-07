Son Dakika... Melih Gökçek'in oğlu ve gelini adliyeye geldi

Gazetemizin yazarı Murat Ağırel'in eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'da "Hamag" adlı bir şirket kurarak Türkiye'den kayıt dışı yollarla milyonlarca avro aktardığını ve bu paralarla gayrimenkul yatırımları yaptığını iddia etmişti.

'500 SEFER SIÇRADIM'

Bu iddialar kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Melih Gökçek; önceki gün savcılığa ifade verdi.

Yaklaşık 2 saatlik ifade işleminşn ardından Gökçek basına; "Hani meşhur bir laf vardır; 'Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın, üçüncüsünde yakalanırsın.' Ben 500 tane soruşturmadan sıçradım, 500 sefer sıçradım. Benim ifade vermediğim konu yoktur" açıklamasında bulundu.

OĞLU VE GELİNİ DE ADLİYEYE GELDİ

Melih Gökçek'in ardından soruşturma kapsamında oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek de ifade vermek için adliyeye geldi. Ancak görüntü vermek istemeyen ikili, adliyenin yan kapısından giriş yaptı.