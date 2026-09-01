Son Dakika... Melih Gökçek soruşturmasında yeni gelişme: ABB'den suç duyurusu

Gazetemiz Cumhuriyet'in yazarı Murat Ağırel, geçtiğimiz günlerde eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ailesinin yurtdışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığına dair bir haber yayımlamıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Haberde; Gökçek ailesinin Düsseldorf'ta bina, Velbert'te AVM için anlaşmalar yaptığı iddialarını gündeme getirmişti. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcıliği Gökçek hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma haberinin ardından açıklama yapan Gökçek ise "Allah'ın izniyle adaletine teslim ediyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Avukatı Nadi Türkaslan’ın, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ailesi, Beyaz TV Ankara ve Osmanlıspor yöneticileri ile ihaleye fesat karıştırdığı öne sürülen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Açıklamaya göre Türkaslan, söz konusu başvuruyu 7 Ağustos 2026 tarihinde Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na yaptı.

“SUÇ ÖRGÜTÜ” İDDİASIYLA BAŞVURU

Suç duyurusunda, başvuruda adı geçen kişiler hakkında “suç örgütü” iddiasının yer aldığı belirtildi.

Son gelişmelerin ardından Türkaslan’ın, suç duyurusunun içeriğini ve başvuruya ilişkin ayrıntıları bugün saat 13.00’te kamuoyuna açıklayacağı bildirildi.