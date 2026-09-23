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Son dakika... Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: 9 kişi gözaltına alındı

Son dakika... Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: 9 kişi gözaltına alındı

23.09.2026 08:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: 9 kişi gözaltına alındı

İzmir'de Menderes Belediyesi'ne “rüşvet, irtikap ve resmî belgede sahtecilik” iddiasıyla yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında belediyenin eski başkan vekili Erkan Özkan'ın da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.
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Menderes Belediyesi'ne 'rüşvet' ve 'irtikap' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bu sabah düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında eski başkanvekili Erkan Özkan'ın da olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 4 Ağustos günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda Başkan Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez de daha sonra düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 16 kişiden aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Başkan Yardımcıları Rüzgar Sönmez, Mesut Taşdemir, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Yalça, Belediye Plan ve Proje Müdürü Durmuş Parım, Belediye Yapı Kontrol Müdürü Ömer Eryılmaz, Belediye Plan ve Proje Müdür Vekili Yaprak Uçak, Belediye Meclis Üyesi Emre Pala, Belediye Meclis Üyesi Ferdi Hepyılmaz ve Mustafa Pala tutuklanmıştı.

Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Teknisyeni Ö.C.K., Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimar A.B.Y., eski Belediye Yapı Kontrol Müdürü S.D., eski Belediye Yapı Kontrol Müdürü H.Y. ile İ.P. ve A.P. adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Geçen haftalarda soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Elifnur Gürcü de tutuklanmıştı. Soruşturmada Gürcü'nün, Kuruçaylar suç örgütü tarafından Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yanına yerleştirildiği tespit edilmişti.

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