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Son dakika... Menderes Belediyesi'ne operasyon: Başkan İlkay Çiçek dahil çok sayıda isim gözaltına alındı

Son dakika... Menderes Belediyesi'ne operasyon: Başkan İlkay Çiçek dahil çok sayıda isim gözaltına alındı

4.08.2026 08:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Menderes Belediyesi'ne operasyon: Başkan İlkay Çiçek dahil çok sayıda isim gözaltına alındı

Son dakika haberi... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'rüşvet' ve 'irtikap' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 isim hakkında gözaltı kararı verildi. 13 kişi gözaltına alınırken, Çiçek'in konutu ile belediye binasında arama çalışması başlatıldı.
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Menderes Belediyesi'ne yönelik “rüşvet” ve “irtikap” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 13 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında Başkan Çiçek’in konutunda ve Menderes Belediyesi binasında arama başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma (TCK m.220), Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma (TCK m.220/2), Rüşvet (TCK m.252), İrtikap (TCK m.250), Resmî Belgede Sahtecilik (TCK m.204), Görevi Kötüye Kullanma (TCK m.257) ve İmar Kirliliğine Neden Olma (TCK m.184)” suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma yürütülmektedir.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda; aralarında Menderes Belediye Başkanı İ. Ç.’nin de bulunduğu toplam 16 şüpheli tespit edilmiştir.

Şüphelilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde; 13 şüpheli gözaltına alınmıştır. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam etmektedir. Soruşturma, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

•⁠  ⁠İlkay ÇİÇEK, (Bld. Bşk.)

•⁠  ⁠Rüzgar SÖNMEZ, (Bld. Bşk. Yrd.)

•⁠  ⁠Mesut TAŞDEMİR, (Bld. Bşk. Yrd.)

•⁠  ⁠⁠İbrahim YALÇA, (Bld. İmar ve Şehircilik Md.)

•⁠  ⁠⁠Durmuş PARIM, (Bld. Plan ve Proje Md.)

•⁠  ⁠⁠Ömer ERYILMAZ, (Bld. Yapı Kontrol Md.)

•⁠  ⁠⁠Yaprak UÇAK, (Bld. Plan ve Proje Md. V.)

•⁠  ⁠⁠Emre PALA, (Bld. Meclis Üyesi)

•⁠  ⁠⁠Özgür Cem KÖMÜR, (Bld. İmar ve Şehircilik Md.lüğü İnş. Teknisyeni)

•⁠  ⁠⁠Ayşen BOĞAZİÇİ YAKUT, (Bld. İmar ve Şehircilik Md.lüğü Mimar)

•⁠  ⁠⁠Ferdi HEPYILMAZ, (Bld. Meclis Üyesi)

•⁠  ⁠⁠Sarper DİKEN, (Bld. Eski Yapı Kontrol Md.)

•⁠  ⁠Hüseyin YILDIZ, (Bld. Eski Yapı Kontrol Md.)

•⁠  ⁠⁠İsmail PALA, (Sivil Vatandaş)

•⁠  ⁠⁠Mustafa PALA, (Sivil Vatandaş)

•⁠  ⁠⁠Ahmet PALA (Sivil Vatandaş)

İlgili Konular: #Operasyon #gözaltı #Menderes Belediyesi

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