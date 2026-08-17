Son Dakika... Menderes'te başkanvekili seçimi sonuçlandı: Belediye AKP'ye geçti

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün Menderes Belediye Meclisi'nde Belediye Başkanvekili seçimi gerçekleştirildi.

Seçimde AKP, CHP ve YENİ Parti aday çıkardı. Bağımsız meclis üyesi Mustafa Öztürk de aday olacağını duyurdu.

Seçimde yarışan adaylar şöyle:

AKP'nin adayı Asuman Şen CHP'nin adayı Mehmet Ali Akar YENİ Parti'nin adayı Barış Gürsoy Bağımsız meclis üyesi Mustafa Öztürk

Menderes Belediyesi'nde üye dağılımı:

YENİ Parti: 10 üye

CHP: 5 üye

Cumhur İttifakı: 11 üye (1 MHP)

Bağımsız: 2 üye

Menderes Belediye Başkanvekili seçilen AKP'li Asuman Şen.

İşte anlık seçim sonuçları:

4. TUR SONUÇLARI: BELEDİYE AKP'YE GEÇTİ

Seçimde kesin sonucu belirleyen dördüncü tur oylaması yapıldı.

Sonuçlara göre adayların oy dağılımı şu şekilde oldu:

AKP'nin adayı Asuman Şen: 15 oy

YENİ Parti'nin adayı Barış Gürsoy: 12 oy

28 oy kullanıldı, 1 oy geçersiz sayıldı.

Böylece Menderes Belediyesi AKP'ye geçmiş oldu. Asuman Şen, belediye başkanvekili seçildi.

CHP'NİN TUTUMU BELİRLEYİCİ OLDU

Mutlak butlan yönetimindeki CHP, dördüncü tur oylamasında salona geri dönme kararı aldı ancak parti olarak ortak aday tutumu belirlemedi.

CHP'li 5 üyenin katılmadığı 3. turda AKP'li adayın 13 oy aldığı, YENİ Partili adayın ise 10 oy aldığı görüldü. Üçüncü turda geçersiz oy çıkmadı. CHP'li üyelerin katıldığı 4. turda ise AKP'nin adayı 13 olan oyunu 15'e yükseltti. YENİ Partili adayın oyu ise 10'dan 12'ye yükseldi. 4. turda 1 oy da geçersiz sayıldı.

3. TUR SONUÇLARI

Seçimde üçüncü tur sonuçları belli oldu:

AKP'nin adayı Asuman Şen: 13 oy

YENİ Parti'nin adayı Barış Gürsoy: 10 oy

Üçüncü turda 23 oy kullanıldı. Dördüncü tur öncesi salonda yumruklu kavga çıktı. Seçimde dördüncü tura geçiliyor.

2. TUR SONUÇLARI

Seçimde ikinci tur sonuçları belli oldu:

AKP'nin adayı Asuman Şen: 10 oy

CHP'nin adayı Mehmet Ali Akar: 5 oy

YENİ Parti'nin adayı Barış Gürsoy: 9 oy

Bağımsız aday Mustafa Öztürk: 1 oy

İkinci turda 3 oy geçersiz sayıldı. CHP grubu salonu terk etti. Seçimde üçüncü tura geçildi.

1. TUR SONUÇLARI

Seçimde ilk tur sonuçları belli oldu:

AKP'nin adayı Asuman Şen: 12 oy

CHP'nin adayı Mehmet Ali Akar: 5 oy

YENİ Parti'nin adayı Barış Gürsoy: 10 oy

Bağımsız aday Mustafa Öztürk: 1 oy

28 oy kullanıldı. Seçimde ikinci tura geçildi.

SALONDA KAVGA ÇIKTI

Seçimde dördüncü tur öncesi tartışma çıktı. Salonda yumruklar havada uçuştu.

O anlar kameralara yansıdı.

CHP SALONU TERK ETTİ

Mutlak butlan yönetiminin CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, ikinci turda oylama sayılırken geçersiz oy tartışması ve "uzlaşma sağlanmadığı" gerekçesi üzerine salonu terk etme kararı aldı.

Utku Gümrükçü, CHP'li üyeler ile salondan ayrıldı.

SALONDA GERGİNLİK YAŞANDI

Başkanvekili seçimi öncesinde salonda gerginlik yaşandı. Meclis salonunda yoğun katılım nedeniyle tartışma çıktı. Bunun üzerine salon boşaltıldı.

Yalnızca siyasi parti yöneticileri ve meclis üyeleri seçimi takip ediyor.

"ONLARDAN DESTEK BEKLİYORUZ"

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP'nin adayı Mehmet Ali Akar'ın 4. tura kalması halinde CHP'yi destekleyeceklerini belirtti. Güç, "Bizim adayımız kalırsa da onlardan destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'nin tutumunun ne olacağı merak konusu.

NE OLMUŞTU?

Menderes Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklanmıştı. Çiçek, tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılmıştı.

CHP, Çiçek'i kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etmişti. Çiçek ise CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Çiçek istifa açıklamasında "Bana savunma hakkı tanınmadan, bu kez de emek verdiğim partim tarafından lekelendim" demişti.