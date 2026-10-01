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Son dakika... Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı

Son dakika... Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı

1.10.2026 08:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı

Son dakika haberi... Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine 'yolsuzluk' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de bulunduğu 59 kişi, sabah saatlerinde gözaltına alındı.
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, sabah saatlerinde hakkında gözaltı kararı çıkarılan kişilerin evlerinde arama yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında yaklaşık 331 milyon liralık kamu zararı tespit edildiği, soruşturmanın da bu iddiaya yönelik yürütüldüğü öne sürüldü.

TUNCER'E YENİ PARTİ İL BİNASINA SALDIRIDAN DA SORUŞTURMA 

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen soruşturmada ise, Mezitli Belediyesi'nde kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin TL’ye ulaştığı, Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon TL kamu zararı tespit edildiği iddia edildi. 

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında, husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle ayrıca “silahlı suç örgütü yöneticiliği” kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında YENİ Parti İl Başkanlığı binası ile Çağın Medya adlı bir medya kuruluşunun da olduğu belirtildi. 

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