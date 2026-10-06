Son Dakika... Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı!

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine 'yolsuzluk' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de bulunduğu 59 kişi, 1 Ekim tarihinde gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında yaklaşık 331 milyon liralık kamu zararı tespit edildiği, soruşturmanın da bu iddiaya yönelik yürütüldüğü öne sürülmüştü.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bugün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dünden itibaren devam eden ifade işlemleri bugün sabaha kadar sürerken Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de dahil olmak üzere tutuklananların sayısı 34'e çıktı.

Seçer, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilmiş, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmişti.

NE OLMUŞTU?

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de gözaltına alınmıştı.

Savcılık işlemlerinin ardından Seçer’in de aralarında bulunduğu 50 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.