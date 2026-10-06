Son Dakika... Mersin'de pijamalı görüntülerin servis edilmesine soruşturma!

YENİ Partili Murat Emir, Mersin'de belediyelere yönelik düzenlenen operasyonda bir kadının pijamalı halinin basına servis edilmesini TBMM gündemine taşıdı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan AKP'li Özlem Zengin, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Görüntülerin kendisini de rahatsız ettiğini ifade eden Zengin, "İçişleri Bakanlığı, görüntüyü çeken kişi hakkında soruşturma başlattı." dedi.

"BUNU TAKİP ETMEK BİZİM VAZİFEMİZDİR"

Zengin şu ifadeleri kullandı:

"Mersin'de bir kadının sabah çok erken bir saatte hangi saatte olursa olsun kendi evinde, kendini en rahat hissettiği yerde mahremiyeti çalınıyor ve onun izni alınmadan görüntüsü çekiliyorsa, yayınlanmasa bile görüntüsü çekiliyorsa ve bir de yayınlanıyorsa bu bir suçtur. Bunu takip etmek bizim vazifemizdir. Bu konuyla ilgili olarak ben biraz evvel Adalet Bakanlığı'yla yaptığım görüşmede şunu öğrendim ve sizlerle, kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI"

Birincisi, İçişleri Bakanlığı bu görüntüleri çeken kolluk güçleriyle alakalı soruşturma başlattı. Bu soruşturma neticesinde görüntüyü çeken ve paylaşanlar muhakkak bir yaptırımla karşı karşıya kalacaktır.

Ayrıca Adalet Bakanlığımız da bu olaydan hemen sonra bir genelge yayınlayarak ailenin, kadının bu anlamda bu soruşturma süreçlerinde taraf olduğu, müdahil olduğu süreçlerde nasıl bir aşamayla bu süreçleri götüreceğine dair yeni bir genelge yayınladı."