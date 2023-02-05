Son Dakika... Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı: Kuvvetli olacak, saat verildi
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için yeni bir uyarı yayımladı. Buna göre, kuvvetli kar yağışının bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, pazartesi sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
İstanbul'a beklenen kar yağışı öncesi peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayımlanan uyarıda, İstanbul'da beklenen yağışların bugün (05.02.2023 Pazar) akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, pazartesi sabah saatlerine kadar il genelinde orta kuvvette karla karışık yağmur ve kar, Avrupa yakası ile şehrin yüksek kesimlerinde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji aynı zamanda yurttaşları, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaya çağırdı.
Meteoroloji'nin kar yoğunluğu sınıflandırması şu şekilde:
Hafif kar
1–3 santimetre
Orta kuvvette kar
3–10 santimetre
Kuvvetli kar
10–20 santimetre
Yoğun kar
20 santimetre ve üzeri
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