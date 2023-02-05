Son Dakika... Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı: Kuvvetli olacak, saat verildi

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 12:52

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 13:03

İstanbul'a beklenen kar yağışı öncesi peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayımlanan uyarıda, İstanbul'da beklenen yağışların bugün (05.02.2023 Pazar) akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, pazartesi sabah saatlerine kadar il genelinde orta kuvvette karla karışık yağmur ve kar, Avrupa yakası ile şehrin yüksek kesimlerinde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji aynı zamanda yurttaşları, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaya çağırdı.

Meteoroloji'nin kar yoğunluğu sınıflandırması şu şekilde:

Hafif kar

1–3 santimetre

Orta kuvvette kar

3–10 santimetre

Kuvvetli kar

10–20 santimetre

Yoğun kar

20 santimetre ve üzeri