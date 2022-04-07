Son Dakika: Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı: Kuvvetli yağış geliyor!
Meteoroloji, İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı yaptı. MGM'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı Twitter'dan İstanbul'a yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji uyarısında, "Bugün öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
??Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) April 7, 2022
İstanbul'da Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor!@AFADBaskanlik @TC_istanbul @istanbulbld pic.twitter.com/LxZAAHGOto
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; akşam saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 21
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakasının, öğleden itibaren il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu 25
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 12
Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu 24
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