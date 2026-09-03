Son Dakika... Mezarı açılmıştı: Arif Ahmet Denizolgun soruşturmasında yeni gelişme

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizolgun’un feth-i kabir işleminin ardından Adli Tıp Kurumu’nda (ATK) yürütülen incelemelere ilişkin açıklama yaptı.

ÜÇ AYRI BİRİMDE ÖN İNCELEME YAPILDI

Başsavcılığın açıklamasına göre, feth-i kabir işleminin ardından Adli Tıp Kurumu Başkanlığı bünyesindeki Morg İhtisas Dairesi Kemik ve Diş İnceleme Şubesi, Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi ve Biyoloji İhtisas Dairesitarafından ön inceleme gerçekleştirildi.

Ön incelemenin ardından dosya, ilgili bilgi ve belgeler üzerinden raporlama yapılması amacıyla ATK 1. İhtisas Kurulu’na havale edildi.