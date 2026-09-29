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Son dakika... MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı

Son dakika... MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı

29.09.2026 08:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı

Son dakika haberi... Evrakta sahtecilik ve mobbing iddialarının yer aldığı “Hakemler Dosyası” kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada MASAK ve HTS incelemelerinin yanı sıra tanık, müşteki ve bilirkişi ifadelerine başvuruldu.
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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Evrakta sahtecilik suçlamasıyla Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

SORUŞTURMA 15 EYLÜL 2025'TE BAŞLATILDI

Hakemler Dosyası” olarak anılan soruşturmanın, 15 Eylül 2025'te alınan bir müşteki ifadesinin ardından başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma dosyasında bazı hakem ve gözlemcilerin mobbinge maruz bırakıldığı ve resmi belgelerde sahtecilik yapıldığı yönündeki iddiaların incelendiği kaydedildi.

MASAK VE HTS KAYITLARI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında iddialara ilişkin açık kaynak araştırmaları yapılırken, şüpheliler arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması amacıyla MASAK ve HTS incelemelerine de başvuruldu. Müşteki ve tanıkların ifadeleri ile bilirkişi tespitlerinin de soruşturma dosyasına eklendiği aktarıldı.

Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre, yürütülen incelemelerin ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yanı sıra bazı mevcut ve eski MHK üyeleri ile hakem ve gözlemcilerin de soruşturma konusu edilen suçlarla bağlantılı olabileceği değerlendirildi.