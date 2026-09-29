Son dakika... MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Evrakta sahtecilik suçlamasıyla Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

SORUŞTURMA 15 EYLÜL 2025'TE BAŞLATILDI

“Hakemler Dosyası” olarak anılan soruşturmanın, 15 Eylül 2025'te alınan bir müşteki ifadesinin ardından başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma dosyasında bazı hakem ve gözlemcilerin mobbinge maruz bırakıldığı ve resmi belgelerde sahtecilik yapıldığı yönündeki iddiaların incelendiği kaydedildi.

MASAK VE HTS KAYITLARI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında iddialara ilişkin açık kaynak araştırmaları yapılırken, şüpheliler arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması amacıyla MASAK ve HTS incelemelerine de başvuruldu. Müşteki ve tanıkların ifadeleri ile bilirkişi tespitlerinin de soruşturma dosyasına eklendiği aktarıldı.

Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre, yürütülen incelemelerin ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yanı sıra bazı mevcut ve eski MHK üyeleri ile hakem ve gözlemcilerin de soruşturma konusu edilen suçlarla bağlantılı olabileceği değerlendirildi.