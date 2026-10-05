Son Dakika... MHK soruşturması: Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig Hakemi Yasin Kol ile Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel’in emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

DİJİTAL MATERYALLER VE MASAK KAYITLARI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında dijital materyallerin incelenmesi ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kayıtlarının ayrıntılı analizi sonucunda gözaltına alınan Kol ve Erel, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında, dijital materyaller ve mali hareketlere ilişkin incelemeler gerçekleştirilmişti. Soruşturma çerçevesinde MASAK kayıtlarının ayrıntılı analizi ve elde edilen dijital materyallerin incelenmesinin ardından Süper Lig Hakemi Yasin Kol ile Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan iki hakemin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Kol ve Erel, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.