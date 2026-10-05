Son Dakika... MHK soruşturmasında yeni gelişme: Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel için tutuklama talebi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve diğer bazı şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Gözaltındaki şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kayıtlarının ayrıntılı analizinin ardından gözaltına alınan Süper Lig Hakemi Yasin Kol ile Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki ifade işlemleri tamamlandı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER

Başsavcılığın açıklamasına göre Yasin Kol, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 11’inci maddesine muhalefet iddiasıyla; Göktuğ Hazar Erel ise Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 204’üncü maddesi kapsamında resmi belgede sahtecilik iddiasıyla tutuklanmaları talep edilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHK Başkanı ve diğer bazı şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltındaki şüphelilerden ele geçirilen dijital materyaller ile şüphelilerin mali hareketleri incelemeye alınmıştı.

Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemeler ve MASAK kayıtlarının ayrıntılı analizinin ardından Süper Lig Hakemi Yasin Kol ile Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan iki hakem, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin alınmasının ardından Kol ve Erel hakkında tutuklama talep edildi.