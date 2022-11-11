Son Dakika... MSB duyurdu: Bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç’in şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
Yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri yer aldı.
BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Emre Sevinç için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 11 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım, MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.
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