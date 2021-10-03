Son dakika: MSB'den "Sahada karşılık veriliyor" açıklaması
Millî Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a sahada karşılık verildiğini belirtti. Açıklamada, “Yunanistan'ın tutumuna karşı mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık veriliyor.” ifadeleri kullanıldı.
Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yunanistan'ın tutumuna karşı mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık veriliyor.” denildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan girişimlerde bulunuluyor, mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık veriliyor.
Eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde, DAEŞ terör örgütü mensupları dahil toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi.
İlave tedbirlerle eylülde tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1388 kişi yakalandı, 27 bin 686 kişi hududu geçemeden engellendi."
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