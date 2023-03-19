Son dakika... Muğla Datça'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; merkez üssü Muğla'nın Dataç ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.27 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.41'de, merkez üssü Ege Denizi, Muğla-Datça olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği ise 8.27 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 19, 2023
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Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [110.10 km] Datça (Muğla)
Tarih:2023-03-19
Saat:09:41:11 TSİ
Enlem:35.81 N
Boylam:26.892 E
Derinlik:8.27 km
Detay:https://t.co/JSCzxytpdD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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