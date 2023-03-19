Son dakika... Muğla Datça'da deprem!

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 09:53

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 09:54

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.41'de, merkez üssü Ege Denizi, Muğla-Datça olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise 8.27 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde: