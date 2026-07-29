Son dakika... Muğla Seydikemer'de orman yangını başladı: Fethiye-Antalya karayolu trafiğe kapatıldı!

Bayır Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle ziraat alanında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana yayıldı.

MÜDAHALE BAŞLADI

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Alevlerin etkisini gösterdiği Fethiye-Antalya karayolunda ulaşımın tedbir amaçlı kapatıldığı öğrenildi. Gerekli çalışmaların ardından yolun tekrar trafiğe açılacağı öğrenildi.

Seydikemer'deki büyük yangın devam ederken; Fethiye Çiftlik, Muğla merkez Yaraş ve Aydın Kuyucak Sarıcaova da çıkan yangınlar ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Seydikemer yangınında ise ekiplerin söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.