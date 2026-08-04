Son dakika... Muğla Yatağan'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı!

Muğla’nın Yatağan ilçesi Kadıköy mahallesi sınırları içinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 12 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer ve 185 personel havadan ve karadan müdahale ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediye İtfaiyesi de ekiplere destek veriyor.

Yangının ziraat alanda başlayıp rüzgarla ormanlık alana ilerlediği öğrenildi.

ALEVLERİN ÖNÜ KESİLDİ

Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü Yatağan yangınında alevlerin önünün kesildiği bildirildi.