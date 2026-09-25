Son dakika... Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 2. dalga: Çok sayıda gözaltı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki kişilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Gürlek'in açıklamasına göre, FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında çeşitli suçlara iştirak ettikleri ve olayın aydınlatılmasını engelledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

16 İLDE 45 ADRESE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın desteği ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla düzenlenen operasyon kapsamında Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese eş zamanlı arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.

Operasyonda şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alındı. Gürlek, 10 şüphelinin cezaevinde bulunduğunun tespit edildiğini, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğünü bildirdi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARININ YÖNLENDİRİLMESİ ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında, helikopter kazasının ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi de mercek altına alındı.

Gürlek'in aktardığı bilgilere göre soruşturmada ayrıca gerçeğe aykırı bilgi notlarının hazırlanması, tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemler araştırılıyor.

Şüphelilerin bu eylemlere FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında ve tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri değerlendiriliyor.

SORUŞTURMA ANKARA'YA DEVREDİLMİŞTİ

Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği 25 Mart 2009'daki helikopter kazasına ilişkin soruşturma, 12 Haziran 2026'da Kahramanmaraş'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmişti.

Devir sonrası 13 Temmuz'da düzenlenen ilk operasyonda 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 27 şüpheli yakalanmıştı. Daha sonra şüphelilerden 19'u tutuklanmıştı.

GÜRLEK: SORUŞTURMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Gürlek, açıklamasında soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Aradan geçen zamana rağmen maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi amacıyla soruşturmanın kararlılıkla sürdürüleceğini ifade eden Gürlek, operasyonu yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.