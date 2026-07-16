Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Nasuh Mahruki gözaltına alındı

Son Dakika... Nasuh Mahruki gözaltına alındı

16.07.2026 13:30:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Son Dakika... Nasuh Mahruki gözaltına alındı

Son dakika haberi... Hakkında sabah saatlerinde gözaltı kararı verilen eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucusu Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.

Mahruki hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan bugün sabah saatlerinde gözaltı kararı verildi. 

GÖZALTINA ALINDI

Mahruki, gelişmelerin ardından öğle saatlerinde İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Mahruki sosyal medya hesabından, "Polis arkadaşlar geldi, Vatan Emniyet’e gidiyoruz" bilgisini paylaştı.

Öte yandan Mahruki'nin soruşturmaya konu olan paylaşımı ise şu şekilde yer aldı:

Image

İlgili Konular: #gözaltı #Nasuh Mahruki

İlgili Haberler

Nasuh Mahruki, depreme hazırlıklı olmak zorunda olduğumuzu söyledi: 'Geç değil yeter ki başlayalım'
Nasuh Mahruki, depreme hazırlıklı olmak zorunda olduğumuzu söyledi: 'Geç değil yeter ki başlayalım' 6.2 şiddetindeki Silivri depreminden sonra gözler İstanbul’a çevrildi. Nasuh Mahruki, “Bütün yetkiyi, ne kurumsal hafızası ne de yeteri kadar liyakatli personeli olan AFAD’a verdiler. Bu kadar ağır bir sorumluluğu kaldıramadı. Dolayısıyla var olan sistemi bozdular” dedi.
Nasuh Mahruki'ye hapis cezası! İlk açıklamasını Cumhuriyet'e yaptı
Nasuh Mahruki'ye hapis cezası! İlk açıklamasını Cumhuriyet'e yaptı AKUT'un eski başkanı Nasuhi Mahruki'ye, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.
Son Dakika... Nasuh Mahruki hakkında gözaltı kararı!
Son Dakika... Nasuh Mahruki hakkında gözaltı kararı! Son dakika gelişmesi... Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki’nin sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım hakkında resen soruşturma başlattı. Kısa bir süre sonra ise Mahruki hakkında gözaltı kararı verildi.