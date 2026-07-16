Son Dakika... Nasuh Mahruki gözaltına alındı

Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucusu Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.
Mahruki hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan bugün sabah saatlerinde gözaltı kararı verildi.
GÖZALTINA ALINDI
Mahruki, gelişmelerin ardından öğle saatlerinde İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Mahruki sosyal medya hesabından, "Polis arkadaşlar geldi, Vatan Emniyet’e gidiyoruz" bilgisini paylaştı.
Öte yandan Mahruki'nin soruşturmaya konu olan paylaşımı ise şu şekilde yer aldı: