Son Dakika... Nasuh Mahruki hakkında gözaltı kararı!

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki’nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya paylaşımı yargıya taşındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşım nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bir sosyal medya platformunda Nasuh Mahruki isimli kullanıcı tarafından, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yapılan paylaşım nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.”

Söz konusu paylaşım şu şekilde:

JET GÖZALTI KARARI

Mahruki hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "@nasuhmahruki isimli/rumuzlu X hesabı üzerinden 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili mesnetsiz iddialarda bulunan Ali Nasuh MAHRUKİ hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5237 Sayılı Türk Ceza Kanun'un 216 maddesindeki Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçundan gözaltına alınması talimat verilmiştir" ifadelerine yer verildi.