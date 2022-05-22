Son Dakika: Niğde'de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi. Otobüste bulunanlardan 2’si hayatını kaybetti, 5’i ağır 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Adana'dan Konya'ya giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 C 0641 plakalı öğrenci otobüsü, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.
Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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