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Son dakika... Eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı

Son dakika... Eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı

14.07.2026 11:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı

Eski futbolcu ve spor programı yorumcusu Nihat Kahveci eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Kahveci, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci'nin, eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Kahveci, eşi Fulya Sever Kahveci ile birlikte Sarıyer’de bulunan bir restorana gitti. Burada vakit geçiren çift arasında bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Habertürk'ün aktardığına göre tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre öfkelenen Nihat Kahveci, önce eşini darbetti, ardından masada bulunan şişeyi fırlattı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Restorana gelen polis ekipleri, Nihat Kahveci’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınmasının ardından İstanbul Adliyesi’ne getirilen Kahveci, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kahveci’nin eşinin şikayetçi olmadığı, doktor raporu almak istemediği ve soruşturmada ifade vermeyi de reddettiği öğrenildi.

İlgili Konular: #nihat kahveci

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