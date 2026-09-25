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Numan Kurtulmuş'tan 'erken seçim' açıklaması: 'İrade TBMM’dir'

Numan Kurtulmuş'tan 'erken seçim' açıklaması: 'İrade TBMM’dir'

25.09.2026 11:41:00
Güncellenme:
Merve Kılıç
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Numan Kurtulmuş'tan 'erken seçim' açıklaması: 'İrade TBMM’dir'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarına ilişkin “TBMM, vaktinde bir seçime hazırlanıyor” dedi. Kurtulmuş, seçimin erkene alınmak istenmesi halinde karar merciinin TBMM olacağını söyledi. Açılım sürecine dair de konuşan Kurtulmuş, yasanın uygulanmasını örgütün fesih ve silahsızlanmasının tespit edilmesi koşuluna bağladı.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, parlamento muhabirleriyle TBMM Tören Salonu’nda düzenlenen 28. Dönem 4. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda bir araya geldi.

Yasama yılı faaliyetlerini anlatan Kurtulmuş, açılım sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Sürecin bundan sonraki aşamasında Meclis’in izleme ve denetim rolüne dikkat çekti. Meclis’teki “açılım” komisyonunun hazırladığı raporun sürece ilişkin bir yol haritası oluşturduğunu belirten Kurtulmuş, raporun ardından hazırlanan yasal düzenlemenin 467 milletvekilinin oyuyla kabul edildiğini anımsattı. Komisyon raporunu “kapının aralanması”, yasaya verilen desteği ise “kapının sonuna kadar açılması” olarak değerlendiren Kurtulmuş, önlerinde yeni bir aşama bulunduğunu söyledi.

MECLİS’TE İZLEME KOMİSYONU KURULACAK

Kurtulmuş, Meclis’in açılmasıyla birlikte yasada öngörülen izleme komisyonunun kurulacağını açıkladı. Komisyonun süreci takip edeceğini belirten Kurtulmuş, Meclis’in bundan sonraki sorumluluklarını sürecin sonuna kadar izlenmesi, yürütme bünyesinde oluşturulan kurul ile uyum sağlanması ve ihtiyaç halinde yeni yasal düzenlemelerin yapılması olarak sıraladı. Sürecin yürütme ayağında Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında bir takip, koordinasyon ve uygulama kurulu oluşturulduğunu söyleyen Kurtulmuş, bu kurulun çalışmalarına başladığını ifade etti. Meclis’te kurulacak izleme komisyonunun da yasadan kaynaklanan görevlerini yerine getireceğini belirtti.

‘BİRİNCİ SİGORTA’ MGK TESPİTİ

Yasada üç güvence bulunduğunu anlatan Kurtulmuş, ilkini örgütün fesih ve silahsızlanmasının tespiti olarak gösterdi. Kurtulmuş, sürecin bu yönde ilerlediğinin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından tespit edilip ilan edilmesiyle yasanın uygulamaya konulacağını belirterek, “Örgütün fesih ve silahsızlanması sağlanmadan yasa uygulanmayacak” dedi.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki kurulu ikinci, TBMM bünyesinde kurulacak izleme komisyonunu ise üçüncü güvence olarak nitelendirdi. Yasanın her ifadesi üzerinde titizlikle çalışıldığını savunan Kurtulmuş, komisyon raporunun hazırlanmasında ortaya çıkan uzlaşmanın izleme aşamasında da sürmesini beklediğini söyledi.

ANAYASA TARTIŞMALARINA AYRI BAŞLIK

Toplantının soru yanıt bölümünde yeni anayasa tartışmalarına da değinen Kurtulmuş, bu konunun açılım süreciyle birleştirilmemesi gerektiğini vurguladı. “Bu süreç başka bir şey, anayasa süreci başka bir şey” diyen Kurtulmuş, iki başlığın da TBMM’nin gündeminde olduğunu ancak ayrı ayrı ele alınması gerektiğini belirtti. Bu ayrımın gözetilmesi konusunda siyasi partilere teşekkür etti.

‘TBMM VAKTİNDE YAPILACAK SEÇİMLERE HAZIRLANIYOR’

“Erken seçim olacak mı?” sorusunu da yanıtlayan Kurtulmuş, “Erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değil. TBMM vaktinde yapılacak seçimlere hazırlanıyor. Ama 360 bulunursa TBMM seçimleri yenileme kararı alır” dedi.

İlgili Konular: #TBMM #Numan Kurtulmuş #Açılım

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