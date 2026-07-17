Son dakika... Oğuzhan Uğur gözaltına alındı

Deprem döneminde Ahbap Derneği ile yürüttüğü çalışmalar nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Babala TV sunucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, gözaltına alınmasının ardından Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltı kararının gerekçesi ile soruşturmanın kapsamına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AHBAP SORUŞTURMASI

Uğur'un gözaltına alınma nedeninin AHBAP soruşturması kapsamında olduğu ifade ediliyor.

Oğuzhan Uğur, Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Haluk Levent haberlerinden sekip bana ve BabalaTV’ye salça olmaya çalışanları da görüyorum. Onlara kısa bir bilgi verebilirim. Ben bir dernek ya da vakıf değilim. Dolayısıyla para toplayamam, bağış kabul edemem. Yaptığım tüm yardımları da bugüne kadar kendi cebimden yaptım. Bunu yazmak zorunda kalmak bile ruhumu eziyor. Ama yazmayınca da farklı yerlere çekiliyor. Normal…

Bu millet yıllardır hayal kırıklıklarından kule yaptı. 'Güven' dediğimiz şey artık neredeyse nostaljik bir kavram. Umarım bu haberler o kulenin tepesine yeni bir parça daha eklemez, bizi güven duygusundan bir adım daha uzaklaştırmaz. Takipteyiz."