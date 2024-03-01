Okmeydanı'nda polis kurşunuyla ölen Uğur Kurt davasında karar!

İstanbul Okmeydanı’nda bir yakınının cenaze törenine katılmak için gittiği cemevinin avlusunda, polisin silahından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Uğur Kurt’un ölümüne ilişkin dava yeniden görüldü. Yeniden yargılanan Sezgin K. isimli polis memuru, bu kez 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 12:55
Okmeydanı'nda polis kurşunuyla ölen Uğur Kurt davasında karar!
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İstanbul Okmeydanı’nda 2014 yılında cemevi avlusunda polisin silahından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Uğur Kurt’un ölümüne ilişkin dava, Anayasa Mahkemesi’nin “hak ihlali” kararının ardından yeniden görüldü.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan polis Sezgin K., Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, maktul Uğur Kurt’un eşi Narin Kurt ve taraf avukatları hazır bulundu. 

Duruşmayı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de takip etti.

Mahkeme heyeti, polis memuru Sezgin K.’nın 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

NE OLMUŞTU?

Gezi direnişi sırasında yaşamını yitiren, Berkin Elvan’ı anmak için 22 Mayıs günü İstanbul Okmeydanı’da gösteri düzenlenmişti.

Gösteriye müdahale eden polisin açtığı ateş sonucu yakındaki cemevinin bahçesinde bir cenaze töreni için bekleyen Uğur Kurt başından vurularak yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin yargılanan polis memuru Sezgin K. 12 bin 100 lira para cezasına çarptırılmıştı.


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