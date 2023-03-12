Son Dakika: Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD, Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD verilerine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem saat 12.14'te meydana geldi.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
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