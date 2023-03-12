Son Dakika: Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD, Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 12:29
Son Dakika: Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem
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AFAD verilerine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Deprem saat 12.14'te meydana geldi. 

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.


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