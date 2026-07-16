Son Dakika... Oyuncu Levent Üzümcü gözaltına alındığını açıkladı

Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna açıkladı. Gözaltı işleminin gerekçesine ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmezken, olayla ilgili savcılık ve emniyetten yapılacak bilgilendirme bekleniyor.
GÖZALTI GEREKÇESİ AÇIKLANMADI
Üzümcü'nün paylaşımı sonrası gözaltı haberi kamuoyunda gündem olurken, hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığı henüz netlik kazanmadı.
Gözaltına alınıyorum.— Levent Üzümcü (@LeventUzumcu) July 15, 2026