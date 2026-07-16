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Son Dakika... Oyuncu Levent Üzümcü gözaltına alındığını açıkladı

Son Dakika... Oyuncu Levent Üzümcü gözaltına alındığını açıkladı

16.07.2026 07:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... Oyuncu Levent Üzümcü gözaltına alındığını açıkladı

Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Üzümcü'nün hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığına ilişkin ise resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.
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Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna açıkladı. Gözaltı işleminin gerekçesine ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmezken, olayla ilgili savcılık ve emniyetten yapılacak bilgilendirme bekleniyor.

GÖZALTI GEREKÇESİ AÇIKLANMADI

Üzümcü'nün paylaşımı sonrası gözaltı haberi kamuoyunda gündem olurken, hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığı henüz netlik kazanmadı.

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