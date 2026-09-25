Son dakika... Özel’den intihar eden emekliyle ilgili açıklama: ‘Artık bu çığlık duyulsun’

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AYM önündeki emekli eyleminde intihar girişiminde bulunan ve yaşamını yitiren emekli polis Ali Şekeroğlu’nun ardından yaptığı açıklamada, “Emeklilerde bir öfke birikiyor, sosyal bir patlamanın eşiğindeyiz” dedi. Özel, “Daha fazla acı, felaket yaşanmadan ya sandık gelsin ya da emeklilerin çığlığını artık duysunlar” ifadelerini kullandı.

"YETER ARTIK"

YENİ Parti lideri Özgür Özel, Dil Devrimi’nin 94. yıldönümü nedeniyle Doğan Taşdelen Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, AYM önünde geçinemediğini söyleyerek intihar eden emekli Şekeroğlu için konuştu.

Özel “İnsan kahroluyor. Biz demiştik demek istemeyiz ama emeklilerde büyük bir öfke birikiyor. Sosyal patlamanın eşiğindeyiz demiştik. Artık meselenin bir çaresizliğe isyana geldiğini hep görüyorduk. Bugün hiçbirimizin olmasını istemediğimiz bir şey oldu. AYM önünde bir emeklimiz canına kıydı. Bütün emeklilere başsağlığı diliyorum. Bu ülkeyi yönetenlerin artık bu işe bir dönüp bakmaları lazım. Yeter artık. Bugün bu iktidar bırakın boş yazar kazası bir emekli hak ararken canına kıyıyor, dönün bakın bakalım iktidar medyası bu haberi irdeliyor mu? Bu memlekette boş yazarkasa iktidar değiştirdi. Bu topraklarda sosyal patlama sandıkta oluyordu. Galiba insanlar sandığı bekleyemeyecekler. Ya bir an önce sandığı getirsinler ya da daha fazla acı olmadan emeklilerin çığlığı duyulsun” dedi.