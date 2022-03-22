Son dakika: Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama
Bingöl’de Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında mühimmat sevki yapılırken patlama meydana geldi. Olayda 2 Özel Harekat polisi yaralandı.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, bugün saat 13.30 sularında Kaleönü Mahallesi’nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde eğitim bürosundan eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevki esnasında bir patlama yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, “Patlamada ağır yaralanan 2 Özel Harekat personelimiz Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmışlardır” denildi.
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