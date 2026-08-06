YENİ Parti lideri Özel, hukukçu vekilleriyle Çerçeve Yasa’yı değerlendirdi: ‘Sözümüzün arkasında duracağız’

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çözüm süreci kapsamında Meclis’e getirilen Çerçeve Yasa’ya ilişkin “Özensiz, kötü hazırlanmış, teknik eleştiriye açık bir teklifle karşı karşıyayız. Bundan sonraki süreçte arkadaşlarımız komisyonda gerekli katkıyı sağlayacak. Genel kurulda ilk günden beri takındığımız tavıra uygun olarak davranacağız. Ama bu vakitten sonra kanun teklifine imza atma gibi bir niyetimiz yok. Tarih önünde, tutanaklar önünde sözümüzü söyleyeceğiz” dedi. Yasa görüşmelerinde süreç komisyonunun ortak raporuna attıkları imzaya uygun davranacaklarını belirten Özel, iktidarın da demokratikleşme adımları konusunda verdiği sözleri tutması gerektiğini belirterek “Biz iç içe dedik. Kim imzasına ne kadar sahip çıkacak göreceğiz” ifadelerini kullandı.

YENİ Parti lideri Özgür Özel, Meclis’te partisinin yeni çözüm süreci, adalet ve anayasa komisyonu üyeleriyle Çerçeve Yasa’yı değerlendirdi. Özel, yaklaşık 3.5 saat süren toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlk olarak teklifin Meclis’e getiriliş usulünü eleştiren Özel, “Getirilen teklif bize ulaştırıldıktan yaklaşık 25 dakika sonra Meclis Başkanlığı’na verildi. Arkadaşlarımız teklifi aldıktan sonra dün 4 ceza profesörü ile geniş bir toplantı yapıldı. Bu kadar hassas bir konunun böyle özensiz şekilde ele alınması, metnin kamuoyundan kaçırılmasını görmek gerekiyor” dedi. Özel, hem kendisinin hem de partisinin hukukçularının iki gün süren toplantılarla teklifi değerlendirdiklerini aktararak “Arkadaşlarımız yarın (bugün) komisyonda eleştiri, önerilerini söyleyecekler. Özensiz, kötü hazırlanmış, teknik eleştiriye açık bir teklifle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

‘TUTUMUMUZU SÜRDÜRECEĞİZ’

Sürecin başından beri izledikleri tutumu teklifin komisyon ve genel kurul görüşmelerinde de sürdüreceklerini belirten Özel “Bundan sonraki süreçte arkadaşlarımız komisyonda gerekli katkıyı sağlayacak. Genel kurulda ilk günden beri takındığımız tavıra uygun olarak davranacağız. Ama bu vakitten sonra kanun teklifine imza atma gibi bir niyetimiz yok. Tarih önünde, tutanaklar önünde sözümüzü söyleyeceğiz” diye konuştu. Süreç komisyonunun ortak raporunda hem silah bırakma süreci hem de demokratikleşme süreciyle ilgili olan 6. ve 7. maddeleri anımsatan Özel, “YENİ Parti, özellikle komisyon raporunun 6. maddesi gereği hazırlanan bu maddenin daha doğru yasalaşması için katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı. Özel, bunun yanında ortak raporun demokratikleşme önerilerinin de hayata geçirilmesi konusunu hem komisyonda hem de genel kurul görüşmelerinde gündeme getireceklerini, diğer partilerin de bu konuda irade beyanı yapmasını talep edeceklerini belirtti. Özel, teklife genel kurulda ne oy vereceklerinin sorulması üzerine ilk günden itibaren süreçteki tutumlarının devam edeceğini belirterek “Bu meselenin Meclis zemininde çözülmesine yönelik tutumumuzu sürdüreceğiz” dedi.

‘SÖZÜMÜZÜN ARKASINDA DURURUZ’

Özel, demokratikleşme adımları konusunda somut neler yapılabileceğine ilişkin soruya karşı da teklif Meclis’e gelene kadar birçok adım atılabileceğine dikkat çekti. Bu durumdan örnekler veren Özel “Bu Meclis’in başkanı o günkü oturumu yönetmeye kendi gelebilir. Oturumun başında Can Atalay kararını okutup, onu çıkartabilir. O gün buraya gelmeden önce İçişleri Bakanlığı belediye başkanlarını görevine iade edebilir. Şimdi biz imzamızın arkasındayız, tüm kötülüklere rağmen. Bu ülkede bir daha şehit cenazesi olmaması için, bunca zorluğa rağmen işin arkasındayız” ifadelerini kullandı. Güvenpark’ta eylem yapan gazilerle görüştüğünü anımsatan Özel “Bir daha kimse proteziyle park köşesinde oturmaması için bu işin arkasındayız” dedi. Özel, demokratikleşme adımları için de “Biz iç içe dedik. Kim imzasına ne kadar sahip çıkacak göreceğiz. O 7. maddeyle ilgili adımlar atılmalıdır. O zaman kayyımlar da iade edilecek, demokratikleşme adımları da atılacak, Demirtaş da siyasi tutuklular da çıkacak. Herkes bunların gereğini yapacak. Bu millet sözünü tutanı da sözünden döneni de bilir. Hiçbir zaman parça kırdırmadım, son dakika da kırdırmam” diye konuştu.

DEMOKRATİKLEŞME ŞERHİ BEKLENİYOR

Bu kapsamda YENİ Parti’nin teklifin hem komisyon hem de genel kurul görüşmelerinde tutuklu belediye başkanları, partiye yapılan operasyonlar, milletvekilleri için hazırlanan fezlekeler, ifade özgürlüğü engellenen yurttaşların sorunları, kayyım uygulamaları gibi pek çok başlığı gündeme getirmesi, bu konularda da düzenlemeler yapılması için önergeler vermesi bekleniyor. Yine YENİ Parti’nin teklife bu konularda bir şerh düşmesi de bekleniyor. Partinin genel kurulda da aynı şekilde konuşmalarında bu konuları dile getirmesi bekleniyor. Bu kapsamda parti kurmayları da Özel’in “Silah bırakma ve demokratikleşme süreci ayrı ayrı değil, iç içe çözülmeli” vurgusunu yineliyor. Yani YENİ Parti’nin düzenlemeye destek vermesi ancak demokratikleşme konusunda şerh düşmesi bekleniyor.

‘İTİBAR SUİKASTİ YAPIYORLAR’

Öte yandan Özel, kendisi hakkında hazırlanan son fezlekeyi ve fezlekenin içeriğinin kamuoyu ile paylaşılmasını da değerlendirdi. Özel, Meclis’te tüm partilerin gruplarının fezlekenin içeriğinin paylaşılmasına tepki gösterdiğine dikkat çekerek “Bütün grupların takındığı tutum çok değerlidir. Bu Meclis tarihinde yapılmayan bir şey yapılıyor. Sırf AKP’ye siyasi avantaj sağlamak, YENİ Parti Genel Başkanı’na itibar suikasti yapmayı planlayanların yaptıkları iştir” dedi. Özel, bir milletvekili olarak “rüşvet” suçu işlemesinin de mümkün olmadığını söyledi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in kendisine yönelttiği suçlamalara değinen Özel “‘Kurultaya giderken masraflara ortak olayım diye para verdim’ diyor. Vermedi lanet olsun, farz edelim ki verdi bunun neresi rüşvet?” tepkisini gösterdi. Özel, tekrar Meclis’teki grupların olayı kınamasına teşekkür ederek “Şükürler olsun ki şu Meclis’te bütün gruplar, bunun yapılmaması gerektiği konusunda birleşti. Artık ayıplarıyla otursun” dedi.

ÖZEL’İN SÖZ ETTİĞİ MADDELERDE NE VAR?

Özel’in söz ettiği ortak komisyon raporunun 6. ve 7. maddeleri şöyle:

6.MADDE: SÜRECE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME ÖNERİLERİ: Tespit ve teyit sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması yalnızca silahlı örgüt tehdidinin sona erdiğinin ilanı ile sınırlı kalmayacak, aynı zamanda oluşan yeni durumun gerektirdiği hukuk ve politika çerçevesinin hayata geçirilmesi için bir başlangıç noktasını teşkil edecektir. Tespit ve teyit mekanizmasının, devletin ilgili kurumları arasındaki eş güdümle; objektif, ölçülebilir, şeffaf ve denetlenebilir ölçütlere göre işlemesi gerekir. Toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesini temin etmek üzere, silah bırakmayla birlikte süreci ve sonrasını yönetecek, amaca özgülenmiş, müstakil ve geçici mahiyette bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır.

Silahların bırakılması süreciyle birlikte ele alınacak müstakil yasanın, sürecin sonuçlarını tümüyle ortadan kaldıracak ve demokratik siyaset zeminini güçlendirecek ölçüde kapsayıcı olması tavsiye edilmektedir. Kanun; silahı ve şiddeti reddeden bireylerin topluma yeniden kazandırılmasını, silah ve şiddete kalıcı olarak son verilmesini ve meselenin bütünüyle hukuki ve siyasi zemine çekilmesini amaçlamalıdır.

Bu doğrultuda kanun, örgüt mensuplarının yalnızca silah bırakma sonrasındaki hukuki durumlarını tespit ve tayine yönelik olmamalıdır. Kanun, aynı zamanda ilgili kişilerin adil, güvenli ve sağlıklı bir şekilde toplumla bütünleşmesini de hedeflemelidir.

Yasal düzenlemeler, toplumda cezasızlık ve af algısı oluşturmamalıdır.

7.MADDE DEMOKRATİKLEŞME İLE İLGİLİ ÖNERİLER:

AİHM ve AYM kararlarına eksiksiz uyumu temin edecek mevcut mekanizmalar güçlendirilmeli; ayrıca etkili yeni mekanizmalar oluşturulmalıdır.

Kararlara uyumun sağlanması çerçevesinde, idarenin işlemlerinden ve yargının işleyişinden kaynaklanan engellerin kaldırılması önerilmektedir. Özellikle mahkûmların infaz süreçlerinin, koşullu salıverilme şartları ile infaz süreleri de dâhil olmak üzere ceza hukukunun evrensel ilkeleri kapsamında daha adil, daha eşitlikçi ve daha bütüncül bir yaklaşımla ele alınması düşünülmelidir.

Hasta ve yaşlı tutuklu ve hükümlüler için yaşam hakkının her hakkın önünde olduğu gerçeği göz önüne alınarak, infaz ertelemesi müessesesi değerlendirilmelidir.

Cezaevleri idare ve gözlem kurullarının yapısı ve karar süreçleri, uygulamadaki aksaklıklar tespit edilerek gözden geçirilmelidir. Doğuştan gelen, dokunulamaz ve devredilemez nitelikteki, insan onurunun vazgeçilmez bir parçası olan temel hak ve özgürlüklerin tam ve eksiksiz kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılması hedefiyle mevzuat gözden geçirilmelidir. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun hak ve özgürlükleri genişletecek ve hakkın özünü muhafaza edecek şekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir. Şiddet içermeyen hiçbir fiil terör suçu olarak nitelendirilmemeli ve ifade özgürlüğü kapsamında olması gereken eylemler terör suçu sayılmamalıdır. Haberleşme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

Anayasa’dan kaynaklanan idari vesayet yetkisinin demokratik toplum gereklerine uygun olarak kullanılması; başkanın kanunda yer alan sebeplerle görevden el çektirilmesi durumunda sadece belediye meclisi tarafından seçim yapılması hususunda mevzuatın düzenlenmesi önerilmektedir.