Son Dakika... Özgür Özel'in 'yeni parti' açıklaması sonrası CHP'den ilk üst düzey istifa geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yeni parti kurulacağı yönündeki açıklamasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi’nde istifalar başladı.

Partiden ayrılan ilk üst düzey isim,CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan oldu.

Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP’den istifa ettiğini ve Özgür Özel liderliğinde kurulacak yeni partide siyasete devam edeceğini duyurdu.

Bakan’ın açıklamasının tamamı şöyle:

“Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim. Mahalle delegesi oldum, il delegesi oldum, kurultay delegesi oldum, meclis üyesi oldum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçimden çıkmış bir milletvekiliyim. Genel Başkan Yardımcısı oldum, Parti Meclisi üyesi oldum, Gölge Kabine'de İçişleri Bakanı oldum. Annem üye, babam üye, eşim üye, oğlum üye; kayınvalidem, kayınpederim üye… Ailemde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayan tek kişi yok. Ailem için çok zor. Benim için çok zor. Ama bu bir son değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve değerlerini yaşatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin izinden yürüyerek… Partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere terk edip, yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz.”