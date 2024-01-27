Son dakika... Özgür Özel'den Nebi Hatipoğlu'na çok sert sözler!

Yayınlanma: 27.01.2024 - 14:56

Güncelleme: 27.01.2024 - 15:37

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir’de partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı.

BÜYÜKERŞEN VEDA ETTİ!

Bu seçimde aday gösterilmeyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir’e “Bu şehri çok seviyorum, sizleri çok seviyorum. Şimdiden hoşça kalın, esenle kalın” sözleriyle veda etti.

Özel ise, Büyükerşen’in elini öperek sarıldı.

"31 MART’TA ZAFERE ULAŞACAĞIZ"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce de, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Bugün büyük bir coşkuyla tarihi bir güne ev sahipliği yapıyoruz. Cumhuriyet’imizin yüzüncü yılında Atatürk sevdalısı Eskişehir’imizde bir Cumhuriyet kadını olarak büyükşehir belediye başkana dayı olarak sizleri selamlamaktan gurur duyurum. Şehirciliği büyük ustalardan öğrendim ve aday olarak karşınızdayım. Bugün sizlerle heyecanla doluyuz.

Bu şehri koruyacak ve daha da ileri taşıyacak olan kadro huzurunuzdaydı. Mutlaka başaracağız ve 31 Mart’ta zafere ulaşacağız. Sevgili Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım sizlerle birlikte yürümekten onur duyduğum bu yolda, Eskişehir için kazınacağız. Geçmişimize güveniyorum geleceğimize inanıyorum.”

İYİ PARTİLERE ROZET TAKTI

Özgür Özel ardından, İYİ Parti'den ayrılı CHP'ye katılanlara rozetlerini taktı.

Özel, 'baba evi' vurgusu yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

"Biraz önce altı oklu rozetimizi yeni yakalara taktık. Hepsi bir yere geldi nereye geldiler baba evine geldiler. Hepimiz baba evinde doğarız. Ama herkes bilir ki baba evinin çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir. Bir gün eğer ihtiyaç olursa o baba evinde bir yer vardır. Çünkü o baba evinin tapusu ne Özgür Özel’de ne de Kemal Kılıçdaroğlu’nda... O baba evininin tapusu bir kişiye kayıtlıdır; o da Mustafa Kemal Atatürk’tedir."

"MAKAM, MEVKİ İÇİN ESKİŞEHİR’İ SATAN..."

İYİ Parti'den ayrılıp AKP'ye geçen ve AKP'nin Eskişehir adayı olarak açıklanan Nebi Hatipoğlu'nun adını vermeden, sert bir dille eleştirdi:

"‘Erdoğan’ın karşısındayım’ diyerek oyları toplayıp Erdoğan’a götürdü. Makam, mevki için Eskişehir’i satan kişiye Eskişehir en iyi cevabı 31 Mart’ta verecek 31 Mart’ta. Eskişehir irade hırsızlarına oy vermez."